ДЮРДЬОВ – Дочек Нового року у Дюрдьове орґанизовани у вецей погосцительних обєктох и кафичох, чийо понукнуца звекшого вихасную младши ґенерациї.

Старши Дюрдьовчанє углавним Нови рок планую дочекац у своїх обисцох зоз приятелями, дзецми и унучатми, а штреднї ґенерациї и студенти ше опредзелюю Нови рок дочекац у кафичох у Жаблю, Новим Садзе и Зренянину, дзепоєдни и у иножемстве дзе напопуларнєйша дестинация Будимпешта и Прага.

