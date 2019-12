ШИД – На Площи култури коло Културно-образовного центру, 31. децембра од 22 годзин, гражданох будзе забавяц ди-джей, будзе служене варене вино, а на пол ноци Шидянє до Нового 2020. року войду зоз огньометом.

Як Рутенпрес дознава, будзе орґанизовани и дочек Нового року по юлиянским календаре 13. януара зоз пригодну програму.

