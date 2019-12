Нєшка остатня тогорочна схадзка СО Кула

КУЛА – Нєшка на 10 годзин на шоре остатня тогорочна схадзка Скупштини општини Кула, а на дньовим шоре шейсц точки медзи хторима и предкладанє ребалансу буджету за 2019. рок, хтори треци по шоре.

На дньовим шоре и предклад Одлуки о порушованю поступку за оцудзенє нєрухомосцох зоз явней власносци, и предклад Одлуки о розписованю явней оглашки за оцудзенє нєрухомосцох зоз явней власносци Општини Кула.

Локални парламент потим розпатри и Програми дїлованя явних комуналних подприємствох у местох општини чий є снователь, а медзи нїма и ЯКП „Руском”, а потим одборнїки буду розправяц и о кадрових питаньох. Медзи нїма и розришованє и менованє о. д. директора Дому култури Руски Керестур и други.

