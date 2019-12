Отримана Скупштина СТК „Русина”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Месней заєднїци всоботу, 28. децембра отримана Скупштина Столнотениского клубу „Русин” на хторей були присутни бавяче, спонзоре и родичи, як и представителє керестурскей Месней заєднїци.

Як визначел предсидатель и тренер Клубу Драґан Ковачевич, гоч Клуб мали, ма вредних и сцелих бавячох хтори ище векшина млади та тренираю у рамикох столнотенискей Школи. У Южнобачкей лиґи дзе ше змагали од того року посцигли заш лєм барз добри резултати и друге место на таблїчки од 10 екипох. Визначел и Матея Сабадоша хтори у прешлим року посцигнул найлєпши резултати.

Ковачевич з тей нагоди подзековал спонзором хтори у прешлим року барз помогли у опреми за Клуб, а то керестурски подприємства „Електромонтажа”, „Елкомедия”, „Фреш-маркет” и „Юарбис”. Подзековал тиж и родичом хтори нє раз добродзечнє спонзоровали путованя на змаганя.

