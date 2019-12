Вистава з Подобовей колониї и проєкция филму о Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вистава малюнкох 14 учашнїкох на тогорочней Подобовей колониї „Руски Керестур 2019ˮ у орґанизациї Рускей матки, шветочно отворена всоботу 28. децембра у Спортскей гали у Руским Керестуре.

Виставу у мено орґанизатора Подобовей колониї чий фахови орґанизатор бул Славко Пап, отворел предсидатель Рускей Матки Дюра Папуґа, котри представел авторох малюнкох векшином з Керестура и даскелїх з Вербасу и Кули.

Як визначел Папуґа, вистава орґанизована на дзень снованя Рускей матки, 28. децембра 1990. року, а иста вистава 15. марца будзе презентована и у Кули, у просторийох Задужбини Бори Латиновича хтора орґанизовала учасц кулским уметнїкох на тей Подобовей колониї.

После вистави, у просторийох Месней заєднїци, приказани документарни филм Ґриґория Миронова „На своєй жемиˮ о Руснацох у Сербиї и Горватскей. Приказана перша часц филма, а до конца того року ма буц готова и друга часц. Автор материял знял пред роком, по походзеню є Русин з Ростова на Дону, доктор є историйних наукох, а жиє и роби у Москви.

