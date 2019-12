Шлїдза цо им предки охабели

НОВИ САД – У Церкви св. постолох Петра и Павла у Новим Садзе, 28. децембра, седмеро члени Шпивацкей ґрупи „Млада Лемковщина” зоз Польскей шпивали коляди.

Привитали их парох новосадски о. Юлиян Рац, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и предсидатель Союзу Руснацох Українцох Боґдан Виславски, хтори пожадали госцом же би ше приємно чувствовали и же би шлїдзели и пестовали тото цо им (а и нам) предки охабели.

Концерт почал зоз тропаром Рождества, а потим млади шпивали „Бог предвичний”, „Во Вифлеєми”, „Над вертепом гвизда ясна” и други коляди, а на концу шицки у церкви шпивали „Бог ся раждає”.

Друженє предлужене у церковней сали, дзе на вельке задовольство вєдно шпивали госци и домашнї, а закончело ше зоз „многолїтствийом”.

Согласно предходней догварки посцигнутей на лемковских фестивалох у Польскей и України, Шпивацка ґрупа „Млада Лемковщина” наступела и за крачунски швета и у Сербиї. Инициятиву дали члени Роботного цела за медзинародни одношеня и традицию Националного совиту, КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова и Союз Руснацох Українцох Сербиї. Шпивацку ґрупу у полним составе творя особи з Польскей, України и Словацкей.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)