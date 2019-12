Шпивацка ґрупа „Млада Лемковщина“ нащивела и Дюрдьов

ДЮРДЬОВ – Вчера, 29. децембра, Дюрдьов бул домашнї шпивацкей ґрупи „Млада Лемковщина“ зоз Польскей, а дзень пред тим госци нащивели новосадску церкву.

Внєдзелю госци зоз Польскей правели традицийни русински и лемковски єдла з їх краю и представели их домашнїм, а потим шицки вєдно ходзели винчовац Крачун и колядовац по руских обисцох и до церкви.

По шпиваню зоз госцами ишли и члени тамбурового оркестра Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“ и на таки способ представели руски и польски обичаї. През стретнуце жадало ше зблїжиц младих, же би зобудзели свидомосц же нас єст по цалим швеце, же можеме вєдно и же нєт нїяки препреченя на тей драги.

Стретнуце орґанизовал Союз Руснацох Українцох Сербиї зоз помоцу Културно-уметнїцкого друштва „Тарас Шевченко“. Вельку потримовку дали и члени Роботного цела за медзинародни одношеня и традицию Националного совиту. Цале збуванє попровадзела и Радио-телевизия Войводини.

