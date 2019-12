РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 19 годзин будзе отримана 15. схадзка Совиту Месней заєднїци Руски Керестур на котрей будзе прилапйованє записнїкох зоз 12., 13. и 14. схадзки, як и приношенє одлуки о прилапйованю финансийного плану за 2020. рок у складзе зоз додзелєнима апроприяциями зоз Одлуку о буджету Општини Кула за 2020. рок.

Схадзка будзе отримана у просторийох Месней заєднїци, а после схадзки будзе заєднїцке друженє зоз представнїками здруженьох.

