Пририхтованя за Крачунски концерт

КОЦУР – У просторийох Руского дому у Коцуре вчера, 29. децембра, отримана схадзка преширеного Управного одбору КУД ,,Жатва” на котрей утвердзена програма Крачунского концерту котри будзе отримани 8. януара.

Схадзку водзел Микола Шанта, предсидатель КУД „Жатва”, а члени преширеного Управного одбору, як и предсидатель КУД ,,Завичайне врело” Томислав Бомештер ше зишли же би ше утвердзело програму того традицийного Крачунского концерту.

На концерту буду участвовац члени КУД „Жатва”, КУД „Завичайне врело” и виронаучни дзеци грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици.

Крачунски концерт почнє на 19,30 годзин, а уход будзе шлєбодни.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)