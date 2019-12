Дочек 2020. року у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нови 2020. рок жителє Руского Керестура буду мац нагоду дочекац у погосцительних обєктох, у центру валала дзе точно на полноци будзе виштрелєни огньомет, як и у Катедралней церкви дзе 30 минути после полноци будзе традицийни Новорочни молебен.

Орґанизовани дочек заплановани у ресторану „Лонґов” по цени од 1800 динари, потим у Ресторану„Червена ружа” хтори будзе робиц як и през звичайни днї до 2 годзин после полноци, а резервовац уходнїци за тоти места мож ище вше.

Жителє валалу Нови рок годни дочекац и у кафичох, младеж 2020. рок преслави по приватних журкох, а Месна заєднїца и того року орґанизує виштрельованє огньомету у центру валала зоз пригодну музику хтора будзе пущана на розгласу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)