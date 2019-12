НОВИ САД – Сликовнїца за дзеци „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” авторки Любици Фа-Гарди котра тей єшенї вишла у виданю НВУ „Руске слово” анимирована и положена на ютюб видео канал.

Анимациї и звучни ефекти зробел Йован Живкович, текст читала ґлумица Адриана Надь, а авдио звук знял Сашо Палєнкаш.

Диґитализована сликовнїца „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” треца приповедка котра у 2019. року вишла у продукциї НВУ „Руске слово”.

