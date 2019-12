КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре всоботу, 28. децембра, була отримана Велька споведз пред Крачуном.

Шицки вирни мали нагоду висповедац ше у вецей Службох Божих котри були того дня.

Парохиянох коцурскей парохиї споведали и паноцове зоз других наших парохийох котри могли того дня присц помогнуц домашнїм паноцом.

