РУСКИ КЕРЕСТУР – Вишло остатнє тогорочне число часопису МАК у тим року.

У рубрики „У фокусу” Мултимедиялна програма за младих „Дньовка” и розгварка зоз Марину Романову.

У рубрики „МАК-ов колаж” пречитаце о тим дзе ше находза и цо робя нашо млади после закончених студийох, а у „Куцику совитох” пише як ше треба справовац у дружтву особох зоз почежкосцами у розвою.

Рубрика „Спорт и рекреация” вас упозна зоз младима керестурскима перспективнима фодбалерами – Стефаном Кочишом и Матейом Саянковичом, док у рубрики „Упознай себе” преверице свойо знанє о Руснацох.

