Почина применьованє Интерного медийного кодексу

НОВИ САД – Од 31. децембра 2019. року почина применьованє Интерного етичного медийного кодексу, котри у новембру 2019. усвоєли Национални совит рускей националней меншини и Новинско-видавательна установа „Руске словоˮ.

Интерни етични кодекс Национални совит рускей националней меншини и НВУ „Руске словоˮ обовязує же буду почитовац найвисши професийни и етични медийни стандарди, як и найвисши демократични начала нєзависносци и шлєбоди медийох.

Сущносц тиж у Надпатраюцим целу, котре будзе розпатрац евентуални жалби хтори би ше могло поднєсц у случайох потупеня основних принципох того самореґулативного документа.

Текст Интерного етичного медийного кодексу по руски и сербски положени на сайту НВУ „Руске словоˮ, а на тим линку детально винєшени упутства применьованя.

