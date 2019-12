Прилапени ребаланс буджету, Владимир Надь о. д. директора Дома култури

КУЛА – На остатнєй тогорочней схадзки Скупштина општини Кула вчера одборнїки прилапели Одлуку о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету Oпштини Кула за 2019. рок. За окончователя длужносци директора Дому култури Руски Керестур меновани Владимир Надь.

Як стої на сайту Општини, потребу нового, трецого тогорочного ребалансу буджету одборнїком потолковал началнїк Оддзелєня за финансиї и привреду Општинскей управи Зоран Виґнєнович. Вон гварел же буджет за тот рок виноши 1.910.460.000,00 динари, а же ребаланс окончени пре виплацованє плацох директним и индиректним буджетним хасновательом, алє и пре звекшанє буджету за коло двацец милиони динари хтори сцигли зоз висших уровньох власци за рижни намени.

Одборнїки потим принєсли Одлуку о порушованю поступку за оцудзенє нєрухомосцох з явней власносци и Одлуку о розписованю явней оглашки за оцудзенє нєрухомосци зоз явней власносци општини Кула.

Локални парламент потим дал согласносц на Програми дїлованя за 2020. рок за явни комунални подприємства, а медзи нїма и ЯКП „Руском” з Руского Керестура.

Вчерайша схадзка Скупштини почала з оверйованьом кадровей пременки єдней одборнїци зоз СНС пре задзекованє, а закончена є тиж з кадровима питанями. У тей часци меновани и о. д. директора Дому култури Руски Керестур, место потерашнього директора Йоакима Раца, чий мандат претаргнути на основи нєдавно принєшеного нового Статуту тей установи.

