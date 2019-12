Вишло 12. число „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох у парохиї св. Миколая вишло остатнє, 12. тогорочне а вкупно 312. число, Християнского часопису „Дзвони” пошвецене крачунским шветом.

Попри винчованки Редакциї хтора тиж своїх читачох поволує на потримовку з молитву и претплату, лєбо донацию, „Дзвони” приноша Крачунску винчованку на руским и українским язику владики Георгия, епарха нашей Епархиї св. Миколая.

И векшина други статї и рубрики пошвецени Крачуну, як преглїбйованя о Малим чловекови у рубрики Стереотипи, и други.

У децемберских „Дзвонох” и перша часц здогадованя на Ану Джуджар родом з Керестура, першу шестру Василиюнку Рускиню хтора служела и умарла у України. З нагоди 100-рочнїци парохиї у Беркасове, „Дзвони” приноша биоґрафиї священїкох цо там служели, а у тим чишлє о о. Дюрови Гербутови. З нагоди 25-рочнїци священства ту и портрет о. Михайла Малацка, пароха керестурского.

У додатку Богословска думка нови предлуженя папового Писма фамелийом – Кед шмерц роздвої, а у другей часци з нагоди 100-рочнїци РНПД напис о участвованю владики Дионизия Нярадия и митрополита Шептицкого на велеґрадских конґресох.

