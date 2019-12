Цена „Руского слова” у 2020. року – остава иста

НОВИ САД – Цена новинох „Руске слово” и у 2020. року остава иста – 30 динари по прикладнїку, односно 1 500 динари за цалорочну предплату.

Руководство НВУ „Руске слово” таку одлуку принєсло после розгварки з читачами, дискусиї на усних новинох отриманих тей єшенї у Коцуре, Руским Керестуре и Дюрдьове, як и прейґ анкети на Фейсбуку.

Так одлучене насампредз пре читачох з меншима приманями, котри роками вирни читаче и порядно плаца предплату на новини „Руске слово”, а котрим би подрагшанє лєм направело додатни трошки.

Цена новинох „Руске слово” ше роками нє меня, а вона за читачох нє лєм набавна, алє фактично и субвенционована пре стални подрагшеня друкарских трошкох и трошкох дистрибуциї прейґ пошти.

Стара цена новинох „Руске слово” и свойофайтови дарунок читачом за 75-рочнїцу НВУ „Руске слово” котру будземе означовац у 2020. року.

Нова цена новинох „Руске слово” будзе од 1. януара 2021. року и за єден прикладнїк новинох „Руске слово” будзе виношиц 40 динари, а рочна предплата 2 000 динари.

