У Спортскей гали дзеци достали пакецики

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Спортскей гали 145-еро дзеци достали пакецики и дочекали приход Дїда Мраза, вєдно зоз Славицу и „ТИМ Аниматорами” зоз Нового Саду, котри одбавели представу „Ирвас Тривутин”. Програму орґанизовала Месна заєднїца (МЗ) Руски Керестур вєдно зоз, як виявел секретар МЗ Михайло Сабадош, Марину Преґун.

Дзеци зоз Музичней оводи пририхтала Татяна Фейди одшпивали єдну шпиванку двом Дїдом Мразом котри тиж були часц аниматорох, а придружели ше им дзеци зоз предшколских оддзелєньох ПУ „Бамби”зоз своїма учительками и другима дзецми з валалу.

Славица и „ТИМ Аниматоре” виприповедали сказку о ирвасови Тривунови котри перши помоцнїк Дїдови Мразови, а дзеци з Керестура му помогли схуднуц и принєсц пакецики, котри познєйше Дїдове Мразове подзелєли и з котрима ше дзеци дзечнє фотоґрафовали.

Попри представи, дзеци з аниматорами бавели рижни бависка, та им тота часц програми була барз интересантна.

