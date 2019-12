Шветочна схадзка Совиту за конєц 2019. року

РУСКИ КЕРЕСТУР – Совит Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур, вчера 30. децембра отримал шветочну схадзку, на хторей попри членох Совиту, присуствовали и представителє месних здруженьох и институцийох же би представели тото цо посцигнуте у 2019. року.

На схадзки присуствовали представителє Фодбалского клубу „Русинˮ, Добродзечного огньогасного дружтва, Рускей матки, Дружтва за руски язик, литературу и културу, Конїцкого клубу „Русинˮ, Туристичного здруженя Руски Керестур, Здруженя паприґарох „Капсикум анумˮ, Здруженя пензионерох Руски Керестур, Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмякˮ, керестурского Оддзелєня „Цицибанˮ ПУ „Бамбиˮ, Здруженя пензионерох Руски Керестур, Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох, Здруженя женох „Байкаˮ, Спортского дружтва „Русинˮ, Здравственей амбуланти, Дома култури и Националного совиту.

У першей часци схадзки прилапени записнїки зоз 12., 13. и 14. схадзки, а прилапени и финансийни план за 2020.рок. Док друга часц була заєднїцка Совиту МЗ и месних Здруженьох, та кажди представитель Здруженя або институциї представел проблеми зоз хторима ше зочовали у 2019. року, як и плани за шлїдуюци 2020. рок.

Од векших проєктох за 2020. рок визначени вибудов фабрики води, за хтори контракт будзе подписани у фебруару, а тото цо тиж назначене, то же Влада Сербиї и Мадярскей у подполносци буду финансовац вибудов тей фабрики. Так коло 5 милиони динари хтори були наменєни тому проєкту буду врацени до буджету Месного самодоприносу Руски Керестур, а зоз ребалансом буджету тоти средства буду розпоредзени на други проєкти. У 2020. року заплановане и преширйованє драги Керестур–Крущич, а тото цо видвоєне як найзначнєйше зоз 2019. року, то же купени огньогасни камион ДОД-а, як и зогриванє керестурскей спортскей гали.

Зоз схадзку предшедовал предсидатель Совиту Месней заєднїци Владимир Олеяр котри шицким здруженьом и институцийом подзековал на сотруднїцтве у тим року и поручел же им и у наиходзацим 2020. року будзе давац потримовку.

