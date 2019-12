МОРОВИЧ – Пондзелок вечар членїца Совиту МЗ Морович Весна Лукич, уключела ошвиценє на мосту на рики Босут у тим валалє, а бул присутни и заменїк предсидателя Општини Шид Зоран Семенович.

Мост „Драґиная Никшич“ поставени ище давного 1900. року, а 40 роки нє було значнєйшей реконструкциї.

Прешлого лєта на мосце положене нове асфалтне пасмо, а тераз и ошвиценє, цо краса за валал на рикох Босут и Студва.

