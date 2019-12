Од Нового року драгши автобусни транспорт

ШИД – На вчерайшей схадзки, Општинска рада (ОР) принєсла одлуку же би цена автобусного транспорту, хтору окончує „Шидекспрес“ на подручу општини, од Нового року була звекшана за пейц одсто.

ОР тиж принєсла одлуко о розподзельованю 22 милиони динарох буджетних средствох по конкурсу за програми з обласци спорта за 2020. рок.

Як после схадзки ОР новинаром сообщел заменїк секретара СО Шид Ромко Папуґа, ОР розришела пре здравствени причини потерашньпго поверенїка за вибеженцох и миґрациї Деяна Коїча и на тоту функцию меновала Небойшу Илича.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)