Новорочна програма Рускей редакциї ТВ Войводини

НОВИ САД – У рамикох новорочней програми Радио телевизиї Войводини, на вовторок 31. децембра на 21,55 годзин, будзе емитована репортажа зоз Будапешту у хторей будзе приказане як випатра главни город Мадярскей под час новорочних шветох, а патраче годни уживац и у музичним блоку у хторим нашо познати музичаре виведу вецей писнї у забавним духу.

На штварток, 2. януара на 20,30 годзин, будзе емитована перша емисия „Добри вечар, Войводино” у 2020. року у хторей будзе емитовани знїмок представи „Вандровкаш” у виводзеню Емила Нярадия, хтору наш познати ґлумец одбавел за наших наймладших у предшколскей установи „Бамби” у Руским Керестуре концом того року, кед им виприповедал сказку „Рибар и принцеза” авторки Ирини Гарди Ковачевич.

У другей часци бвудзе приказана телевизийна адаптация представи „Случай нєвиней ґдовици” Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”, з Оленку Живкович у насловней улоги.

На пияток, 3. януара, од 8,30 годзин, односно од 9,45 годзин, буду емитовани анимировани филми „Тройнята и Дон Кихотова загадка” и „Тройнята и Ґауди” титловани на руски язик.

