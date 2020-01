Утвердзена програма 13. Централней преслави Националного швета Руснацох

ШИД – Националне швето Руснацох у Сербиї, котре ше преславює 17. януара, и того року будзе означене у шицких Подручних канцеларийох Националного совиту Руснацох и других местох дзе жию Руснаци, з пригоднима шветочнима програмами. Централна преслава будзе отримана у Шидзе на соботу, 18. януара.

Шветочносц почнє зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу у церкви Преображеня Господнього на 17 годзин.

На 18,15 годзин у просторийох Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш” будзе понукнути етно стол, а такой потим, на 19 годзин, будзе отворена вистава малюнкох зоз Подобових колонийох и фотоґрафийох Ивони Торма Джамич у голу Општини Шид.

Означованє 13. Националного швета Руснацох будзе закончене зоз Шветочну академию котра почнє на 20 годзин у Културно-образовним центре (КОЦ) у Шидзе.

Пре огранїчене число местох у сали КОЦ-а место за шедзенє буду мац лєм особи зоз поволанку, односно поволанка важи лєм за єдну особу, окрем кед у питаню нашо КУД-а.

На Централну преславу будзе орґанизовани одход на автобусу на релациї Руски Керестур-Коцур-Нови Сад-Шид, алє того року будзе зберац лєм особи зоз поволанку, а кед же останє ище шлєбодни места, Завод благочасовообяви тоту информацию.

