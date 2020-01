У видавательним плану за 2020. рок – 13 кнїжки

НОВИ САД – Видавательна редакция НВУ „Руске слово” концом 2019. року принєсла заключенє о резултатох Явного конкурсу за рукописи кнїжкох за 2020. рок.

Заключенє принєсли Совит видавательней редакциї у составе Ирина Гарди Ковачевич, Ваня Дула и Тамара Рончевич, вєдно зоз одвичательним редактором Видавательного оддзелєня Миколом Шантом и директором Установи др Борисом Варґом.

На Явни конкурс видавательней за 2020. рок за видаванє кнїжкох по руски до „Руского слова” сцигли осем рукописи, од чого у 2020. року у плану видруковац седем.

Попри тим, у Видавательним оддзелєню НВУ „Руске слово” єст ище седем рукописи, котри иду поза Явним конкурсом, бо за нїх уж обезпечени средства, або су часц приоритетох Установи.

Рукописи з Явного конкурсу, котри у плану друковац у видавательним 2020. року у складу з прилївом средствох, то наслови: Даниела Тамаш „Страшидла” (едукативна проза за дзеци); Славко Винаї „Уровнї свидомосци” (поезия); Сашо Палєнкаш „Вселенски корабель” (проза за дзеци); Ясмина Дюранїн „Женоблоґия” (збирка блоґох); Мелания Римар „Хто як сце” (писнї за наймладши дзеци); Олена Живкович „Таньов швет” (приповедки за дзеци). Седми рукопис академика Юлияна Тамаш, за котри автор наявел же обезпечи спонзорох.

На Явни конкурс видавательней за 2020. рок за видаванє кнїжкох сцигол ище єден рукопис Желька Гаргая „Дакеди було” (проза) за котри редактор и члени комисиї оценєли же на нїм вєдно зоз автором треба ище робиц.

Поза конкурсом у плану обявиц седем виданя за котри средства напредок обезпечени, або єст заинтересованих спонзорох котри их буду финансовац, а то наслови: Зборнїк 75-роки НВУ „Руске слово” (конкурує ше за средства); Гавриїл Костельник, Том 5. (средства обезпечени зоз Буджетского фонду Републики Сербиї), Юлиян Тамаш „Триски з велькей души Юлияна Тамаша – апокрифи Бачки и Снинскей долїни” (наявени средства од спонзорох), Славко Роман Рондо „З видлами до шиї” (средства обезпечени од спонзорох), Мирон Жирош, Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце, 1745-2002 III/1 том (средства обезпечени од спонзорох); „Два декади Дньовки: зборнїк творох и фотоґрафийох” (конкурує ше за средства); Сликовнїца за дзеци од 1 по 5 роки (конкурує ше за средства).

Надпомнуце у заключеню же Видавательна редакция нє ма стаємну субвенцию од держави знука НВУ „Руске слово”, та ше финансує зоз конкурсох, донаторствох и спонзорствох, прето 12 наслови то лєм план, а будзе ше реализовац у складзе зоз прилївом средствох.

