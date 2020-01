ЖАБЕЛЬ/ЧУРОҐ – Општина Жабель того року першираз орґанизує Манифестацию „Крачунски валал” котра ше отрима у центре Чуроґу пред Храмом Святого Вазнесеня у периодзе од 5. януара по стреду 8. януар.

Општина Жабель поволує шицких заинтересованих котри жадаю виложиц свойо продукти опрез церкви, у за тото обезпечених дзешец шаторох и пейц древених хижкох котри буду там поставени.

Приявиц ше мож на имаил press@zabalj.rs.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)