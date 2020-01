Упуцени щири новорочни винчованки

НОВИ САД/ВЕРБАС/ЖАБЕЛЬ – Новорочни винчованки шицким гражданом АП Войводини упуцел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, як и представнїки локалних самоуправох Вербасу и Жаблю.

Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович шицким гражданом пожадал красни винчованки, нє лєм у мено Покраїнскей влади, алє и у свойо власне мено.

–Шицким гражданом жичим же би им 2020. рок принєсол добре здравє, радосц, особне и фамелийне щесце. Най нам нови рок будзе виполнєни зоз порозуменьом, толеранцию и напредованьом АП Войводини и Сербиї – поручел предсидатель Мирович.

Свою винчованку, у мено руководства Општини Вербас, послал и предсидатель Општини Милан Ґлушац, вєдно зоз предсидательку СО Вербас Маряну Мараш. Винчуюци швета поручели же ше наздаваю же шветочни днї принєшу ошмих до каждей фамелиї, мир, любов и толенрацию и солидарносц медзи людзми, а заєднїцке напруженє и роботу, розвой и лєпши условия за живот у Вербаше, Коцуре, Савиним Селу, Бачким Добрим Полю, Змаєву и Равним Селу.

Чедомир Божич, предсидатель Општини Жабель, свою новорочну винчованку послал з порученьом же гражданє муша буц абсолутно сиґурни же локална самоуправа створела условия за подвигованє вкупного стандарду у жабельскей општини. У наздаваню же ше у 2020. року найду точки котри повязую або голєм приблїжую єдних ґу другим и же будзе пановац єдинство, а нє розличносци, и же ше зоз заєднїцку роботу створя стабилносц и розвита локална самоуправа, пожадал шицким вельо здравя, особного и фамелийного щесца.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)