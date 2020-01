Наютре Скупштина ремеселнїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Майсторского дому, наютре на 17 годзин, отрима ше традицийна рочна Скупштина Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох.

Як то уж вецейдеценийна традиция, понеже того року на шоре 186. Скупштина дакедишнїх керестурских майстрох, Скупштину вше отримовали на Богоявлєнє 6. януара, а у терашнїх часох ше отримує внєдзелю найблїзшу при тому датуму.

Звит о роботи Здруженя у прешлим року и план за тот рок пририхтал предсидатель Владимир Емейди, а на Скупштину поволани шицки члени Здруженя.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)