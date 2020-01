ШИД – Преслава Нового року почала 31. децембра пред поладньом за дзеци хтори на Площи култури при Културно-образовним центре обрадовал Дїдо Мраз и подзелєл им дарунки.

У вечарших годзинох на истим месце музику пущал ди-джей и служене варене вино, а на полноци бул огньомет.

А пред наиходзацим шветами парохиянє парохиї Преображеня Господнього орґанизовали акцию квиценя ядловцох, пораєня церкви и церковней порти.

