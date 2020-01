Керестурци з огньометом дочекали Нови рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурци, уж традицийно, з огньметом котри пририхтала Месна заєднїца, означели приход 2020. року.

На штред валала, зоз дзвонєньом дзвонох на турнї, сирену з Огньогасного дому и огньогасних превозкох, Керестурци випровадзели стари и дочекали нови рок, а потим прирхтани вельки огньомет.

На штред валала були и два огньогасни превозки, два превозки швидкей помоци и полицийни авта котри мерковали на порядок и були порихтани реаґовац у случаю даякого нєщесца.

Гоч ше пред шветами у медийох вельо спозорйовало на опасносц од петардох и других експлозивних направох, вони заш лєм були медзи найинтересантнєйшу забаву тей ноци.

