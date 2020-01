Торжествено вочи Крачуна

ОПШТИНА ШИД – На Вилїю у церкви Преображеня Господнього у Шидзе парох о. Михайло Режак будзе служиц Саночне на 22 годзин, а през шицки три днї Крачуна богослуженя буду на 10 г, док на перши дзень швета будзе и мированє.

У церкви Святого апостола и євангелисти Луки у Бачинцох парох о. Дарко Рац на Вилїю на 10 годзин будзе служиц Царски часи, на 22 г будзе Саночне, а през швето богослуженя буду на 10 г, а на треци дзень на Святого Штефана будзе и мированє.

У Беркасове у церкви Святого арханґела Михаила парох о. Владимир Еделински Миколка на Вилїю Саночне будзе служиц на 19 г, на перши дзень швета богослуженє будзе на 10.30 г, як и на други дзень кед будзе мированє.

У Бикичу у церкви Успения Пречистей Дїви Мариї о. Владимир Еделински Миколка на Вилїю будзе служиц Саночне на 21 г, на перши дзень швета богослуженє будзе на 9 г, як и на други дзень кед будзе мированє.

