Керестурци нєшка преславюю Богоявлєнє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни керестурскей парохиї Святого оца Миколая по григориянским календаре нєшка преславюю Богоявлєнє Господнє, єдно з найстарших и найвекших християнских шветох.

На Богоявлєнє ше Церква здогадує євангелскей подїї кед Йоан Хреститель на рики Йордан покресцел Исуса Христа и кед ше Бог у тей хвильки обявел як Св. тройца.

Богослуженя у катедралней церкви буду на 8 годзин, на 10 г велька Служба Божа зоз пошвецаньом води, и вечарша на 17 г. Пошвецену воду вирни годни однєсц до своїх домох, бо з ню од стреди священїки буду пошвецац обисца вирних.

Понеже вчера була нєдзеля, богоявлєнька вилїя вчера означена зоз Всеночним богослуженьом, а пост преложени пияток пред тим.

