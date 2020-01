И у кулскей парохиї нєшка Вилїя

КУЛА – У кулскей парохиї Святого Йосафата вирни нєшка у своїх домох и на богослуженьох означую крачунску Вилїю на хтору ше дочекує дзень Рождества Христового – Крачун.

У церкви нєшка на 7.30 годзин утриня и Царски часи, споведз на 8.30 г, а на 9 г Служба Божа. Вечурня на 16 г, Всеночне на 23 г, а такой потим и Крачунска литурґия.

На перши дзень Крачуна, наютре на 8 г будзе утриня, на 9.30 г споведз, а на 10 г Служба Божа по хторей будзе у церкви и Крачунски концерт хтори пририхтую члени КУД „Иван Сенюк”. На 10 г крачунска Служба будзе и у Крущичу, филияли кулскей парохиї.

Богослуженя буду и на други и треци дзень велького швета, а трецого дня на 13 г виронаучни дзеци буду ходзиц по колядованю.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)