Преславене Рождество Исуса Христа

НОВИ САД – У Новим Садзе у конкатедралней Церкви Св. Апостолох Петра и Павла, на Перши дзень Крачуна, 7. януара, Архиєрейску Службу Божу предводзел наш епарх кир Георгий Джуджар, сослужел парох новосадски о. Юлиян Рац, а шпивали вирни у полним храме и хор „Гармонияˮ.

‒ Славиме вельке и радосне швето народзеня Господа Исуса Христа – гварел у казанї наш владика.

‒ Исус постал єден з нас же би нас виратовал од гриха и од шмерци. Уклонєл препреченє медзи Богом и чловеком. Ознова отворена драга до Царства нєбесного. Хто вери до Сина Божого и жиє по його заповидох, тот може войсц до живота вичного. Вон тайна и жридло радосци – наглашел кир Георгий.

По його словох, ми дзекуєме Господу за превельки дар, за любов и мир. Нє требало би буц нєнависци и зла. Бог нє кладзе гранїци людскей шлєбоди. То вельки дар, алє и одвичательносц.

‒ Дзепоєдни нє сцу отвориц свойо шерца за Спасителя. Людска злоба ше намага знїщиц достоїнство чловека, алє на концу добро и любов надвладаю зло, победза Божо плани. Отворме шерца, най нас Исус благослови и прешвици зоз шветлом правди – гварел кир Георгий и пожадал шицим щешлїви Крачун.

Пред тим, пондзелок, 6. януара, крачунске Всеночне, Вельке повечариє, тиж служели епарх Георгий Джуджар и парох о. Юлиян Рац, а после Всеночного було аґапе.

