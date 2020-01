На Други дзень Крачуна Архиєрейна служба и мированє

ДЮРДЬОВ – Вирни грекокатолїцкей церкви Рождество Пресвятей Богородици у Дюрдьове 6. януара преславели Вилїю. На 8 годзин були Царски часи, а у предлуженю на 9 г Служба Божа Василия Велького. Вечар на 21 г було Всаночне котре служел о. Борис Холошняй, а за кларисами шпивали члени фамелиї и домашнї священїк о. Михаил Холошняй.

Вчера, 7. януара на Перши дзень Крачуна на Рождество Господа нашого Исуса Христа на 10 г була Литурґия Св. Йоана Златоустого, а на 17 г Вечурня.

Нєшка, 8. януара, на Други Дзень Крачуна Собор Пресвятей Богородици, на 10 г будзе Архиєрейна служба и мированє, а на 17 г Вичурня.

Наютре, 9. януара, на Треци дзень Крачуна Святи Архидиякон Стефан, на 10 г будзе Литурґия Св. Йоана Златоустого, а на 17 годзин Вечурня.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)