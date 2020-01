Найвецей вирних на Вилїю

ОПШТИНА ШИД – У церкви Преображеня Господнього у Шидзе торжествено було на Вилїю, саночне служел парох о. Михайло Режак, а церква була полна вирних, окреме младих.

Пред Саночним у Руским доме Здруженє женох „Маря“, хторе иснує у рамикох КПД „Дюра Кишˮ, привитало дзеци и подзелєлло дарунки, а после Саночного тиж ше колядовало и дружело у Руским доме, а було и шпивачох по обисцох у пополадньових и вечарших годзинох

На Перши дзень Крачуна на богослуженю о. Михайло Режак пречитал Крачунску винчованку преосвященого владики кир Георгия Джуджара, а после Служби Божей було мированє.

У Бачинцох у церкви Святого апостола и євангелисти Луки на Вилїю рано парох о. Дарко Рац служел Вечурню зоз Службу Божу Василия Велького, а Саночне служел на 22 годзин, а после Саночного ше дружело у Пасторалним центре.

На Перши дзень Крачуна Службу Божу предводзел о. Мартин Дретвич, (ОФМ ЦОНВ) єромонах протоєрей ставрофор зоз Винковцох, а после богослуженя було мированє.

У Бикичу у церкви Успения Пресвятей Богородици Саночне служел парох о. Владимир Еделински Миколка, було надосц вирних, окреме младих, а после Саночного ше коялдовало и дружело у Доме културу, а тиж було и шпивачох хтори ношели вертеп, а торжествено було и на Служби Божей на перши дзень швета.

И у церкви Архангела Михаила у Беркасове парох о. Владимир Еделински Миколка служел Саночне на 19 г, а млади пришли на парохию шпивац коляди.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)