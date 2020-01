ДЮРДЬОВ – Вирни грекокатолїцкей церкви Святого архангела Михаила у Ґосподїнцох, 6. януара преславели Вилїю. Всаночне було на 15 годзин котре служел священїк о. Борис Холошняй.

Пондзелок 7. януара на Перши дзень Крачуна Служба Божа була на 12 г , як цо будзе и нєшка, 8. януара на Други дзень Крачуна и на стреду, 9. януара на Треци дзень Крачуна Служби Божи будзе.

