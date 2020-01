Крачун у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – И на Вилїю и на Перши дзень Крачуна вирни ше посходзели до церкви Вознесения Господнього нє лєм зоз Митровици и Латярку, алє и зоз Прхова, Индїї, Нового Саду, Керестура, та аж и зоз Горватскей. Як и на Вилїю, так и на Перши дзень Крачуна вирни шпивали коляди под час Богослуженя, а тиж так дзеци и старши були винчовац у пароха Крачун.

Служби служел парох о. Владислав Варґа, а сослужели митровацки римокатолїцки паноцове монсиньор Едвард Шпанович и Ивица Зрно, а бул присутни и православни богослов Димитриє з богословиї у Карловцох.

Числени дзеци принєсли свойо малюнки и вертепи котри на шлїдуюцу нєдзелю виложа у сали, а найкрасши буду и наградзени.

