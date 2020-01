И Кулянци преславюю Рождество Христово

КУЛА – Вирни грекокатолїцкей парохиї Св. Йосафата у Кули нєшка преславюю Други дзень Крачуна – собор Богородици, а вчера, на Перши дзень Швета по Служби Божей бул и Крачунски концерт.

Перша крачунска Служба у церкви була такой по Всеночним на Вилїю вноци, а служели ю домашнї паноцове – парох о. Дамян Кича ЧСВВ и капелан о. Платон Салак ЧСВВ. Вчера на 10 годзин Службу служел капелан о. Платон ЧСВВ, а парох о. Дамян служел у Крущичу дзе филияла кулянскей парохиї. На обидвох Службох пречитана винчованка нашого владики кир Георгия.

У церкви по Служби вчера бул Крачунски концерт котри пририхтали секциї КУД „Иван Сенюк” зоз Надїю Воротняк, а церква була полна з вирнима.

Нєшка на други дзень Крачуна на 7,30 г Утриня, на 8,30 г споведз, Служба Божа будзе на 9 г, а по Служби и мированє, док на 16 г будзе Вечурня. Наютре, на Треци дзень Швета подобни розпорядок богослуженьох, док по Служби на 9 г будзе и Молебен до Исуса Христа. На 13 г виронаучни дзеци буду ходзиц по колядованю.

