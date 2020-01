ДЮРДЬОВ – Традицийни Крачунски концерт КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова отрима ше нєшка.

У програми буду участвовац дзеци зоз вецей секцийох Дружтва, дзеци зоз валалскей Дзецинскей заградки и школяре зоз валалскей Основней школи.

Концерт почнє на 16 годзин у просторийох Дружтва. Уход за дзеци шлєбодни, а за старших 100 динари.

