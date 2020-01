Нєшка почина пошвецанє обисцох у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На швето Богоявлєнє Господнє, 6. януара на Велькей Служби Божей у церкви Св. оца Миколая керестурски парох о. Михайло Малацко и капелан о. Владимир Медєши пошвецли воду и присутних вирних.

Пошвецанє почнє нєшка, 8. януара од Велького шору спрам часци валала од Маковского шору и будзе ше одвивац по одредзеним розпорядку котри виложени на огласней табли на Велькей виронаучней сали.

Под час пошвецаня канцелария нє будзе робиц, а вирни годни покончиц потребне такой после раншей Служби Божей.

