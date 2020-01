Розпорядок пошвецаня обисцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стреду, 8. януара будзе ше пошвецац обисца по Вельким шоре (єден паноцец од Кули и двоме од моста) и по Теметовскей од Велького шору по конєц ґу Крущичу, та Петра Кузмяка по Нови шор).

Штварток, 9. януара будзе ше пошвецац Маковски шор (єден паноцец од Кули и двоме од моста) и улїчка Шайкашкого одряду.

Пияток, 10. януара будзе ше пошвецац Капущани шор (двоме паноцове од беґелю) и Русинска (єден паноцец од Велького шору ґу Косанчичу).

Соботу, 11. януара будзе ше пошвецац Циґлашор (двоме паноцове од Теметова ґу Русинскей) и Войводянска од Маковского шору по Стари Збегньов, Братох Бильня, Владимира Гнатюка, та Буджак (єден паноцец од беґелю ґу Русинскей) .

Пондзелок, 13. януара будзе ше пошвецац по Каналскей улїчки, Старим Збегньове (єден паноцец од Каналскей, двоме паноцове од Теметова).

Вовторок, 14. януара пошвецац ше буду Теметовска–Войводянска–Нови Збегньов (єден паноцец по Теметовскей од Велького шору и єден паноцец од Войводянскей ґу Новому Збегньову).

Стреду, 15. януара пошвецац ше буду обисца на Орос Ґабра (єден паноцец од Салашох), Якима Салонтая–Сивч Йовґена (єден паноцец од улїци Якима Салонтая, предлужи ґу улїци Сивч Йовґена), Вашарска (єден паноцец од Маковского шору ґу Сивч Йовґена).

Штварток 16. януара ше буду пошвецац обисца на Новим шоре (двоме паноцове од беґелю, єден од Теметовскей), часц Майсторскей по Вельки шор и часц Сримскей по Вельки шор.

Пияток 17. януара будзе ше пошвецац Курти шор (двоме паноцове од беґелю, єден од Темтовскей) , часц Майсторскей по Нови шор, часц Сримскей по Нови шор.

Соботу, 18. януара буду ше пошвецац обисца на Русинскей (єден паноцец од Велького шору ґу Крущичу, єден од Крущичу), Дильовчику, Роботнїцкей, Краткей, Сримскей (єден паноцец од Куртого шору ґу Новому населю, Новим населю.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)