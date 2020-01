На стреду почина каритасов Куцик

РУСКИ КЕРЕСТУР – Каритасов Куцик за дзеци почина нєшка, а закончи ше нс соботу, 11. януара зоз маскенбалом. Кажди дзень од 19 по 21 годзин зоз дзецми основношколского возросту буду ше дружиц волонтерки Каритасу.

Кажди дзень друженє будзе иншаке, бо окрем волонтерох котри буду водзиц Куцик на друженьох буду присутни и госци – млади волонтерки з Каритасу, та Теодора Вранєш и Соня Виславски. Соботу под час маскенбалу будзе наступац мадїионичар Карло Вельки.

За дзеци порихтани роботнї, забава и танци, рижни дружтвени бависка, туринир у столним тенису, а на Куцик поволани шицки заинтересовани основношколски дзеци.

