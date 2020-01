Крачун и Перша причасц у Беоґрадзе

Беоґрад – Беоґрадски вирни Вилїю и Крачун преславели пондзелок вечар у церкви Криста Краля у красним чишлє, а з окремну радосцу. Окрем крачунского радосного росположеня и шпиваня колядох того вечара Исус пришол под видом хлєба и вина до душох двоїх младих парохиянох котри святочно означели свою Першу причасц. То була Бучко Теа, родом з Керестура и Мельничук Назар, родом з Львова (Українa). Обидвойо дзеци ше пририхтовали досц длуго за тоту радосну подїю, дзекуюци их побожним родичом котри шорово приходза на Богослуженя.

