ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, пияток 3. януара отримана роботна акция пораєня нукашньосци церкви як и квиценя ядловцох.

Роботну акцию орґанизовали члени церковного одбору котри ше вочи каждого векшого швета намагаю попораїц церкву. Жени пораєли нукашньосц церкви, а хлопи робели роботи у дворе парохиї. На тей роботней акциї були и дзивчата пиятей и седмей класи котри дзечнє помогли коло квeценя ядловца.

Роботи почали на 9 годзин, а одволало ше красне число членох и жительох Дюрдьова котри дзечнє помогли у пораєню.

