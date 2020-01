Отримана 186. Скупштина Здруженя ремеселнїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Майсторского дому, 5. януара отримана 186. рочна Скупштина Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох.

На схадзки присуствовал директор ЯКП „Рускомˮ Иґор Фейди, представителє Общого здруженя поднїмательох зоз Кули на чолє зоз предсидательом Сувеильом Каримановичовим, числени керестурски привреднїки як и даскелї старши майсторове пензионере, котри и почесни члени Здруженя.

На самим початку, предсидатель Здруженя Владимир Емейди привитал шицких присутних, а котри и пречитал звит о роботи у прешлим 2019. року, як и план роботи за 2020. рок. Финансийни звит за 2019. рок на Скупштини представел подпредсидатель Здруженя др Михайло Семан.

У звиту о роботи Емейди, медзи иншим, визначел вецей роботни акциї и активносци на отримованю и адаптованю обєкта, як и менянє облакох у Майсторским доме хторе финансовала Општина Кула. Керестурски поднїмателє орґанизовали традицийни Майсторски бал, рижни екскурзиї, а тиж успишно орґанизовани и Керестурски саям у сотруднїцстве зоз Здруженьом женох „Байкаˮ дзе, як гварел предсидатель Здруженя, було надосц викладачох, рижни роботнї як за дзеци так и за старших, а окремну заслугу мали старши майстрове и ремеселнїки хтори презентовали стари ремесла. Окрем того, Емейди визначел и участвованє на Дньох керестурскей паприґи, участвованє на рижних преподаваньох, семинарох и едукацийох, як и успишне сотрудзованє зоз Локалну акцийну ґрупу зоз Кули, зоз Реґионалну розвойну аґенцию Бачка, зоз Реґионалну привредну комору у Зомборе, як и зоз Общим здруженьом поднїмательох зоз Кули. Предсидатель Здруженя Владимир Емейди визначел же Здруженє у прешлим року достало и нови телевизор дзекуюци ЯКП „Рускомˮ.

По финансийним звиту за 2019. рок Здруженє дїловало позитивно, понеже вкупни приходи були 83 000 динари, а до нового 2020. року пренєшени 11 700 динари.

Плановани активносци за наступни рок, подобни активносцом хтори були и у прешлим року, з тим же, як наглашене, пре скромни финансийни приходи можлївосци дїлованя Здруженя досц огранїчени, но и попри тим, ентузиязем и дзека за роботу нє опадую.

Тогорочни Майсторски бал будзе отримани 25. януара у Ресторану „Червена ружаˮ, а на дзень балу уж по традициї будзе орґанизоване и зберанє томболох. Госцох на балу будзе забавяц „Пицикато бендˮ та з тей нагоди члени Здруженя поволую шицких поднїмательох як и других заинтересованих.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)