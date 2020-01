,,Лядова площа” у Вербаше

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у центру Вербаса 31. децембра почало з роботу шлїзкалїще ,,Лядова площа”.

Шлїзкалїще будзе отворене каждого дня од 16 по 22 годзин.

Корчолї мож виєднац за 100 динари, а дзеци до 7 рокох старосци ше можу корчоляц задармо.

На поверхносци од 200 квадратни метери, у єдним термину котри тирва 50 минути можу ше забавяц 50 корчоляшe.

Вербащанє, а и шицки з околних местох, буду мац нагоду забавяц ше на ляду по конєц януара и провадзиц розлични змисти котру буду понукнути у рамикох, по тераз єдинственей, манифестациї ,,Лядова площа”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)