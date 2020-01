ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, у котрей вирни швета славя по юлиянским календаре, нєшка на Други дзень Крачуна була Архиєрейска Служба Божа после котрей наш владика кир Георгий Джуджар мировал. На Служби сослужели о. Михаил Холошняй и о. Борис Холошняй.

Наютре, 9. януара, на Треци дзень Крачуна будзе Святи Архидиякон Стефан, та на 10 годзин будзе Литурґия Св. Йоана Златоустого, а на 17 годзин Вечурня.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)