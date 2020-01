Крачун преславени и у Вербаше

ВЕРБАС – Швето Рождества Христового, Крачун по юлиянским календаре, преславени и у парохийох у Вербаше.

У старовербаскей церкви Покрова Пресвятей Богордици на Вилїю вечар було Всеночне, а на Крачун парох старовербаски о. Алексий Гудак служел Служби Божо. Значне число парохиянох присуствовали крачунским святочним Службом котри були з мированьом. Парох о. Гудак помировал вецей як деведзешат вирних котри з колядами возвелїчали тото радосне швето у церкви.

У церкви Св. Владимира у Новим Вербаше на Вилїю було Всеночне, Служба Божа и мированє вирних. Церква була полна з парохиянами, а Службу Божу служел нововербаски парох о. Иґор Вовк. З нагоди Крачуна, о. Вовк Службу служел и у Змаєве, дзе було и мированє.

Обидвоме парохове шицким парохияном винчовали тото найрадоснєйше швето.

Православни вирни у Вербаше тиж преславели Крачун, а традицийно – на Вилїю бадняк ношени по скоро шицких улїчкох городу. У дворе церкви Воведеня Пресвятей Богородици у Старим Вербаше и опрез храму у центре Вербасу бадняк запалєни, цо провадзели числени православни парохиянє.

