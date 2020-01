Преславени Крачун у Коцуре

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре преславене швето Рождества Христового – Крачун по юлиянским календаре.

У грекокатолїцкей церкви на Вилїю, 6. януара, служене Всеночне. Крачунски Служби Божо, служени 7. януара, були прикрашени зоз шпиваньом колядох числених вирних котри того святочного дня були у церкви.

Колядованє могло чуц и у велїх домох, коляди шпивали и тамбураше, алє и дзеци и млади котри ходзели по шпиваню и винчованю.

На други дзень Крачуна було и мированє. Вельку Службу Божу, котру служели парох коцурски о. Владислав Рац и о. Яков Новак, зоз шпивом возвелїчал госцуюци вербаски Хор КПД „Карпати” зоз гудацами. Покля паноцове мировали парохиянох, прекрасни коляди ше ширели по цалей церкви.

Крачун у Коцуре тих дньох преславюю и православни вирни. У дворе православней церкви Успения Пресвятей Богородици на Вилїю и того року традицийно запалєни бадняк. Палєнє бадняку, котре закончене зоз огньометом, провадзели числени православни парохиянє.

