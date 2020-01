Општина Жабель обявела конкурс за явне информованє

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель и того року обявела явни конкурс за додзельованє средствох зоз буджета Општини за проєкти з котрима ше витворює явни интерес у обласци явного информованя за 2020. рок.

Конкурс розписани пре суфинасованє продукциї медийских змистох зоз обласци явного информованя котри допринєшу правдивому, нєпристрасному, правочасному и подполному информованю шицких гражданох општини Жабель зоз шицких животних обласцох и без дискриминациї.

Найменши винос средствох котри може буц одобрени по проєкту виноши сто тисячи динари, а найвецей штири милиони пейцсто тисячи динари. Средства ше додзеля програмом и проєктом котри ше маю реализовац найпознєйше по 31. децембер 2020. року.

На конкурсу маю право участвовац видавателє медийох чий медий уписани до Реґистру медийох котри водзи Аґенция за привредни реґистри, як и правни особи односно поднїмателє котри продукую медийски змисти.

У тим конкурсу наведзена и поволанка новинаром и медийским здруженьом, котри реґистровани найменєй три роки пред розписованьом конкурса, же би предложели членох Конкурсней комисиї. Свойо предкладаня за Комисию треба придац у периодзе од двацец днї од обявйованя Конкурса котри обявени трецого януара.

Прияви на конкурс мож посилац од 3. по 27. януар, а вецей информациї мож пречитац на сайту Општини Жабель.

